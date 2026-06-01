Visite de l’atelier d’une sculptrice sur bois, Atelier de sculpture sur bois, Pau

Visite de l’atelier d’une sculptrice sur bois 19 et 20 septembre Atelier de sculpture sur bois Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite d’atelier

Sculptrice-ornemaniste

Sculptrice sur bois-ornemaniste, j’ouvre exceptionnellement mon atelier au public durant les JEP 2026.

Vous aurez l’occasion de découvrir mon métier et ses outils si particuliers.

Je serai heureuse de partager avec vous ma passion pour le travail du bois.

En lien avec la thématique 2026 des JEP, vous aurez l’occasion:

de découvrir un savoir-faire artisanal unique.

d’appréhender toutes les facettes d’un métier encore bien vivant.

de mieux comprendre le métier de restaurateur de mobilier

d’imaginer des collaborations originales entre la seconde-vie d’objets, la rénovation et la création de pièces uniques.

d’acheter mes créations dans ma boutique atelier.

https://www.instagram.com/beatrice.bonte.maubeuge/

Atelier de sculpture sur bois 7 rue Stanislas Lavigne, 64000 Pau Pau 64000 Dufau-Tourasse Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0786185957 https://beatricebonteaubeuge.wordpress.com [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 158 Followers, 335 Following, 212 Posts – See Instagram photos and videos from Bu00e9atrice Bonte Maubeuge (@beatrice.bonte.maubeuge) », « type »: « rich », « title »: « Bu00e9atrice Bonte Maubeuge (@beatrice.bonte.maubeuge) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/272005238_302320718527042_6898101579539268039_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy41NDAuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=CIpqv29ck1IQ7kNvwHR6uPV&_nc_oc=AdpB3TUOYvj0CJ5iqRPl1PfbHhqvFNwQAYMYyu4xgSkpWmt4p_u_wd8stvBIN6_7OrM&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&oh=00_Af3woEfOV5a1o6vCrAjA0c3Y0QKv2_DBDeWd5mO8Wb1mYg&oe=69F03968 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/beatrice.bonte.maubeuge/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Le bois, matière vivante, nécessite un long travail de préparation et de stabilisation. Gouges, burins, fermoirs, gigadous et rabots sont autant d’outils traditionnels qui prolongent la main de l’artiste et transforment un simple morceau de bois en objet d’art.

Le sculpteur commence souvent sa recherche par une esquisse ou un dessin, puis poursuit par un modelage qui restitue l’épaisseur et la profondeur du motif. Il s’attaque ensuite au bois en tenant compte des contraintes propres à cette matière, comme le veinage et la densité. Enfin, la finition vient révéler le caractère de chaque essence de bois.

Visite d’atelier

©Beatrice Bonte-Maubeuge