Visite de l’atelier et des magasins de conservation, Médiathèque Pierre-Amalric, Albi

Informations pratiques

Visite de l’atelier et des magasins de conservation Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites exceptionnelles des magasins et de l’atelier de conservation des collections anciennes.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 Av. Général de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie http://mediatheques.grand-albigeois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Inaugurée en 2001, la médiathèque Pierre-Amalric porte le nom d’un ophtalmologiste albigeois passionné de bibliophilie. Implantée au centre-ville d’Albi dans le vallon de Merville, elle est l’héritière des collections de la bibliothèque municipale de Rochegude. Les collections conservées sont estimées à 300 000 volumes environ.

Comme de nombreuses bibliothèques classées, les collections anciennes proviennent des confiscations révolutionnaires qui rassemblent des documents d’origine ecclésiastique.

Grâce au legs de l’amiral Henri-Pascal de Rochegude au milieu du XIXe siècle, ses fonds rares et précieux ont été considérablement enrichis d’ouvrages en occitan, de livres de voyages et de reliures.

D’autres dons, au cours des XIXe et XXe siècles, ont concerné l’histoire locale mais également la littérature, la médecine…

Elle fait partie d’un réseau de 4 médiathèques : celle de Cantepau à Albi, celle de Saint-Juéry et celle de Lescure-d’Albigeois au sein de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Visites exceptionnelles des magasins et de l’atelier de conservation des collections anciennes.

©A.L