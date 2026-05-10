Visite de l’atelier La Poterie du Temple jeudi du savoir-faire Asnières-sur-Vègre
Visite de l’atelier La Poterie du Temple jeudi du savoir-faire Asnières-sur-Vègre jeudi 30 juillet 2026.
Asnières-sur-Vègre
Visite de l’atelier La Poterie du Temple jeudi du savoir-faire
3 rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : – – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir l’univers de la céramique à La Poterie du Temple !
La Poterie du Temple est à la fois un atelier de création et un lieu de rencontre autour de la céramique. C’est un écrin où l’on découvre des œuvres céramiques, petites et grandes, utilitaires ou décoratives, toutes façonnées avec exigence et sensibilité. .
3 rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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Discover the world of ceramics at La Poterie du Temple!
L’événement Visite de l’atelier La Poterie du Temple jeudi du savoir-faire Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe
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