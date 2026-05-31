Visite de l’Ecole nationale de la magistrature, Ecole nationale de la magistrature, Bordeaux

Visite de l’Ecole nationale de la magistrature Samedi 19 septembre, 09h30 Ecole nationale de la magistrature Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

École nationale de la magistrature – Entre patrimoine et justice

L’École nationale de la magistrature (ENM) vous ouvre ses portes au cœur d’un site historique emblématique : le Fort du Hâ, construit en 1456. Il ne subsiste aujourd’hui que deux vestiges médiévaux : la tour des Minimes et la tour des Sorcières.

⚖️ Visite libre

La formation des élèves-magistrats se déroule dans un bâtiment construit en 1967 par l’architecte Guillaume Gillet, classé au Patrimoine du XXᵉ siècle.

️ Une exposition retrace l’histoire du site et les missions de l’ENM, unique école formant juges et procureurs de la République.

• Visite historique par un guide de l’Office de Tourisme de Bordeaux (Départ toutes les heures à partir de 10h. Durée : 30 min)

• Visite libre de l’École selon sens de circulation ou avec la nouvelle webbapp de visite de l’Ecole

• Projection d’un documentaire sur l’histoire de la déportation et des derniers convois de l’horreur

‍ ‍ ‍ Programmation jeune public

• Simulations d’audience : au sommet de la tour des Minimes, venez assister à une reconstitution de procès et posez toutes vos questions aux élèves-magistrats de l’association «Horizon Magistrature». Toutes les heures. Durée : 45mm

• Espace de mise en situation : les enfants comme les plus grands pourront, le temps d’une photo, revêtir la robe d’audience d’un juge ou d’un procureur de la République dans un décor de tribunal

• Exposition « C’est quoi la Justice ? » qui explique au jeune public le fonctionnement de l’autorité judiciaire en France.

• Application numérique : EMCQ (Être magistrat c’est quoi ?) pour en savoir plus sur les métiers de la magistrature de manière ludique. Les adolescents pourront effectuer un test de personnalité pour découvrir quel magistrat sommeille en eux.

Des stands tenus par des élèves-magistrats permettront d’échanger sur le recrutement et la formation à l’ENM.

Ecole nationale de la magistrature 10 rue des Frères Bonie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 10 39 https://www.enm.justice.fr/ L’E.N.M. a été installée sur les vestiges du Fort du Hâ construit à l’origine pour défendre Bordeaux du retour de l’ennemi anglais à la fin de la guerre de Cent ans. Ce fort est transformé en prison dès la fin du XVe siècle. Il restera un bâtiment carcéral jusqu’en 1967. L’Ecole a été organisée autour de la tour des minimes du XVe siècle, mise en valeur par l’architecte Guillaume Gillet. Ayant servi de prison pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment abrite un mémorial de la déportation. Tramway ligne A et ligne B. Arrêt Hôtel de ville

École nationale de la magistrature – Entre patrimoine et justice

©Ecole nationale de la magistrature