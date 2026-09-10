Visite de l’édifice culturel Sainte Thérèse, Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Élisabethville, Aubergenville
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Élisabethville · Aubergenville
Informations pratiques
Visite de l’édifice culturel Sainte Thérèse 19 et 20 septembre Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Élisabethville Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Tout au long du week-end, poussons les portes de l’église d’Élisabethville. Catherine Chauvelier vous guide à la découverte de cet édifice architectural. Une exposition de cartes postales anciennes vous replongera dans l’histoire de la commune.
Envie d’explorer le quartier de manière ludique ? Récupérez votre kit de visite sur la Place de Louvain (plan, livret d’histoire et jeu-quizz) et partez en famille pour un parcours d’observation à votre rythme. Une surprise souvenir attend chaque participant au retour !
Accès libre et continu : samedi et dimanche de 10h00 à 17h30
Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Élisabethville Place Louvain 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France
Tout au long du week-end, poussons les portes de l’église d’Élisabethville. Catherine Chauvelier vous guide à la découverte de cet édifice architectural. Une exposition de cartes postales anciennes ?…
©aubergenville
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