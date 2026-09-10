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Visite de l’édifice culturel Sainte Thérèse, Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Élisabethville, Aubergenville

samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Élisabethville · Aubergenville

Visite de l’édifice culturel Sainte Thérèse, Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Élisabethville, Aubergenville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Élisabethville
Adresse
Place Louvain 78410 Aubergenville
Ville
78410 Aubergenville
Département
Yvelines

Visite de l’édifice culturel Sainte Thérèse 19 et 20 septembre Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Élisabethville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Tout au long du week-end, poussons les portes de l’église d’Élisabethville. Catherine Chauvelier vous guide à la découverte de cet édifice architectural. Une exposition de cartes postales anciennes vous replongera dans l’histoire de la commune.

Envie d’explorer le quartier de manière ludique ? Récupérez votre kit de visite sur la Place de Louvain (plan, livret d’histoire et jeu-quizz) et partez en famille pour un parcours d’observation à votre rythme. Une surprise souvenir attend chaque participant au retour !

Accès libre et continu : samedi et dimanche de 10h00 à 17h30

Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus d’Élisabethville Place Louvain 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France
Tout au long du week-end, poussons les portes de l’église d’Élisabethville. Catherine Chauvelier vous guide à la découverte de cet édifice architectural. Une exposition de cartes postales anciennes ?…

©aubergenville

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