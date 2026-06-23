Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux
Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux mercredi 26 août 2026.
Casteljaloux
Visite de l’Eggstra
Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra
Possibilité de créer son œuf.
Sur inscription
Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra.
Possibilité de créer son œuf. .
Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Visite de l’Eggstra
Guided tour of the Eggstra workshop
Opportunity to create your own egg.
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L’événement Visite de l’Eggstra Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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