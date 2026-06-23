Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux mercredi 26 août 2026.

Casteljaloux

Visite de l’Eggstra

Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra

Possibilité de créer son œuf.

Sur inscription

Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra.

Possibilité de créer son œuf. .

Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’Eggstra

Guided tour of the Eggstra workshop

Opportunity to create your own egg.

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L’événement Visite de l’Eggstra Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne