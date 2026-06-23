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Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux

Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux

Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux mercredi 26 août 2026.

Lieu
Atelier de l'Eggstra
Adresse
65 Rue des Chantiers de Jeunesse
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Visite de l’Eggstra

Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra
Possibilité de créer son œuf.
Sur inscription
Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra.
Possibilité de créer son œuf.   .

Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’Eggstra

Guided tour of the Eggstra workshop
Opportunity to create your own egg.
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L’événement Visite de l’Eggstra Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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