Visite de l’église, Église Saint-Martin, Roubaix

Informations pratiques

Visite de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Nord

Départ de visites toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé au cœur de la ville, l’église Saint Martin est le plus ancien bâtiment de la ville. De son passé médiéval, elle conserve une tour-clocher du 16e siècle, complétée au 19e siècle par des agrandissements néo-gothiques signés Charles Leroy. Riche d’œuvres d’art remarquables, elle continue aujourd’hui de faire vivre la mémoire de Roubaix et de veiller sur la Grand Place.

Église Saint-Martin 1 Grd place, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Cette église est le plus ancien édifice de la ville. En remplacement d’une église romane, on construisit au XVe siècle un édifice gothique à trois nefs, du type des hallekerques. Il fut doté ensuite d’une tour de façade, laissée inachevée en 1571. Au XIXe siècle, l’essor de la ville dû à l’industrie textile, rendit nécessaire l’agrandissement de l’édifice. Les travaux, confiés à l’architecte Charles Leroy, introducteur du style néo-gothique dans le département, commencèrent en 1848 et s’achevèrent vers 1859. L’ancienne église disparaissait alors presque totalement sous l’oeuvre néo-gothique de type flamboyant. Les murs latéraux furent cassés pour la construction de deux nefs supplémentaires, et le choeur refait. De l’édifice original n’est conservé que la tour de façade et quelques colonnes de la nef. Le chantier mené de 1968 à 1978, permit la restauration intérieure de l’édifice ainsi que son réaménagement, qui s’accompagnait de la suppression du décor néo-gothique. L’édifice de plan rectangulaire est composé d’une avant-nef, de nef dotée de bas-côtés doubles et d’un chevet éhcelonné. La tour de la façade est entourée de deux portails à décor néo-gothique. Les façades latérales sont surmontées d’un garde-corps ajouré décoré de pinacles et s’ouvrent par des portails monumentaux à décor néo-gothique. Les vitraux du choeur sont l’oeuvre de Lusson et ceux des chapelles latérales de Claudius Lavergne.

Situé au cœur de la ville, l’église Saint Martin est le plus ancien bâtiment de la ville. De son passé médiéval, elle conserve une tour-clocher du 16e siècle, complétée au 19e siècle par des signés…

© A. Loubry