Visite de l’église et concert « duo gospel », Église de Villevayre, Najac

Informations pratiques

Visite de l’église et concert « duo gospel » 19 et 20 septembre Église de Villevayre Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église de Villevayre

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 18h

Chapelle du XIVe siècle à l’origine, l’église a été agrandie entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Elle a été entièrement restaurée de 2006 à 2011 par l’association pour la Sauvegarde du patrimoine de Villevayre. Des restaurations de calvaires, de croix de chemins et de fontaines sont également en cours.

Une exposition d’objets du culte sera présentée dans l’église.

Concert du duo gospel Daniel Alogues et Jean-Marie Tiam

Samedi 29 septembre 2026 à 16h

Un duo complice réuni autour de la musique vous fera découvrir, ou redécouvrir, les grands standards du gospel dans une interprétation personnelle et originale.

Vous pourrez apprécier la voix éclatante de Jean-Marie Tiam, musicien franco-camerounais basé dans le Villeneuvois, et la sonorité feutrée de la trompette du Villefranchois Daniel Alogues, spécialiste du jazz.

Le concert explorera les chants gospel et les racines du jazz, en particulier le negro spiritual et le gospel, de Louis Armstrong à Michael Bolton.

Église de Villevayre Villevayre, 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie 06 09 71 08 47 Chapelle du XIVe siècle à l’origine et agrandie entre fin XIXe et début XXe siècle. Restaurée entièrement de 2006 à 2011 par l’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Villevayre. Restauration en cours de calvaires, de croix de chemins et de fontaines. Exposition des objets du culte dans l’église.

Visite de l’Eglise Villevayre

©Francis Pugibet Président Association Patrimoine Villevayre