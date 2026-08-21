Visite de l’église et de son portail du XII siècle, Eglise de Bourg Argental, Bourg-Argental

Informations pratiques

Visite de l’église et de son portail du XII siècle 19 et 20 septembre Eglise de Bourg Argental Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres ou commentées de l’église et de son portail de XII siècle classé monument historique.

Eglise de Bourg Argental 1 Rue de la Cité, 42220 Bourg-Argental Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Le portail est classé aux titres des Monuments historiques. La nef centrale est encadrée de douze colonnes, symbolisant les apôtres.

Visites libres ou commentées de l’église et de son portail de XII siècle classé monument historique.

©Les Amis de Bourg Argental