Visite de l’église et du couvent des Dominicains, Couvent des Dominicains, Marseille

Informations pratiques

Visite de l’église et du couvent des Dominicains 19 et 20 septembre Couvent des Dominicains Bouches-du-Rhône

Gratuit (les dons pour la restauration de l’église sont bienvenus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Couvent des Dominicains, habituellement fermé au public et son église.

Des visites guidées (sans réservation) seront proposées à 15h00, 16h00 et 17h00 par un frère ou un bénévole passionné, pour vous faire déouvrir l’église et le couvent et vous révéler leur histoire et leur architecture.

L’église restera ouverte toute la journée pour des visites libres. Vous pourrez également assister aux offices religieux, ouverts à tous :

Samedi : 7h30, 11h50, 12h05, 19h00 et 20h30

Dimanche : 8h30, 10h30 et 19h00

Une belle occasion de mieux connaitre le patrimoine historique et culturel de Marseille.

Couvent des Dominicains 35 Rue edmond rostand, 13006 Marseille, France Marseille 13006 6th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496100700 http://marseille.dominicains.com Église édifiée dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans le style néo-classique d’inspiration romano-byzantine, par l’architecte Bossan (élève de Labrouste, qui a également réalisé la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon). Église construite de 1867 à 1899, consacrée en 1878, ailes est et sud achevées en 1888, chœur aménagé en 1899.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Couvent des Dominicains, habituellement fermé au public et son église.

Dominicains de Marseille