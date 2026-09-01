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AGENDA · Sainte-Anne

Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne Eglise du village de Sainte Anne Sainte-Anne

samedi 19 septembre 2026 · Eglise du village de Sainte Anne · Sainte-Anne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Eglise du village de Sainte Anne
Adresse
2 route du pont du diable
Ville
25270 Sainte-Anne
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Sainte-Anne

Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne

Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’église du village de Sainte Anne (XVIIème siècle) et d’un parcours guidé sur le site de l’ancien château de Sainte Anne , dernière forteresse franc-comtoise à résister aux armées de Louis XIV. Un départ groupé est prévu à 15h (rendez-vous à l’église).   .

Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   06 07 05 88 52

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English : Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne

L’événement Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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