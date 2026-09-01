Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne Eglise du village de Sainte Anne Sainte-Anne
samedi 19 septembre 2026 · Eglise du village de Sainte Anne · Sainte-Anne
Informations pratiques
Sainte-Anne
Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne
Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’église du village de Sainte Anne (XVIIème siècle) et d’un parcours guidé sur le site de l’ancien château de Sainte Anne , dernière forteresse franc-comtoise à résister aux armées de Louis XIV. Un départ groupé est prévu à 15h (rendez-vous à l’église). .
Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 07 05 88 52
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English : Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne
L’événement Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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