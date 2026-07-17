Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon, Église Notre-Dame, Montluçon

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église gothique bâtie en 3 campagnes de construction sur l’initiative du duc Louis II de Bourbon.

Cette église au plan atypique a été bâtie de la fin du XIVe à la fin du XVe, sur l’emplacement d’une église romane datant de l’an 1000. Autrefois accolée à un prieuré bénédictin, elle présente 2 larges nefs et un bas-côté percé de 4 étroites chapelles à baies gothiques. De nombreux objets d’art des XVe, XVe et XVIIe siècle y sont abrités, dont une Vierge de Pitié remarquable, un Christ aux liens et un tableau de Boucher représentant l’Assomption.

À ne pas manquer : un magnifique polyptyque en 7 tableaux de la fin du XVe, consacré à la vie de la Vierge Marie.

Église Notre-Dame Place Notre-dame, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470050595 Édifice présentant un plan à deux nefs, reconstruite par le duc Louis II de Bourbon à l’emplacement d’une église romane vers 1400. Les travaux se poursuivirent au XVe siècle pour en faire une église gothique. L’absidiole nord, quelques parties du croisillon nord, deux murs du chœur et les piles nord de la nef datent du XIIe siècle. Le chevet, la croisée du transept, la majeure partie du bas-côté sud remontent au XVIe siècle. Les chapelles latérales nord sont du XVe siècle. La porte de la façade occidentale est du XVIIe siècle, avec pilastres et fronton à niche. Le clocher carré est percé sur chaque face d’une baie trilobée encadrée de moulures.

Église gothique bâtie en 3 campagnes de construction sur l’initiative du duc Louis II de Bourbon.

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