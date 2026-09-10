Visite de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Domérat

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame Samedi 19 septembre, 11h00 Église Notre-Dame Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez les merveilles et les mystères de l’église Notre-Dame, typique de la région, et de sa célèbre crypte.

Église Notre-Dame Place Bacchus 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]

Découvrez les merveilles et les mystères de l’église Notre-Dame, typique de la région, et de sa célèbre crypte.

©Ville de Domérat