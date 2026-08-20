Visite de l’église orthodoxe de Saint-Hermogène, Eglise Saint-Hermogène, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Hermogène · Marseille
Informations pratiques
Visite de l’église orthodoxe de Saint-Hermogène 19 et 20 septembre Eglise Saint-Hermogène Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Présentation des éléments caractéristiques d’une église orthodoxe sanctuaire, nef, iconostase, fresques, icônes. Historique de la fondation de l’église, dans les années 30, par des émigrés russes de la révolution de 1917.
Eglise Saint-Hermogène 100 avenue Clot Bey 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présentation des éléments caractéristiques d’une église orthodoxe sanctuaire, nef, iconostase, fresques, icônes. Historique de la fondation de l’église, dans les années 30, par des émigrés russes de…
©Eglise St Hermogène
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