AGENDA · Paris
Visite de l’Église Saint-Louis d’Antin, Église Saint-Louis d’Atin, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Louis d'Atin · Paris
Informations pratiques
Visite de l’Église Saint-Louis d’Antin Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Église Saint-Louis d’Atin Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30 de l’église, de l’Espace Georges Bernanos.
Église Saint-Louis d’Atin 63 rue de Caumartin Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris Île-de-France
Visites guidées de l’Espace Georges Bernanos
©Paroisse Saint-Louis d’Antin
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