Visite de l’Église Saint-Louis d’Antin, Église Saint-Louis d’Atin, Paris

Informations pratiques

Visite de l’Église Saint-Louis d’Antin Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Église Saint-Louis d’Atin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30 de l’église, de l’Espace Georges Bernanos.

Église Saint-Louis d’Atin 63 rue de Caumartin Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris Île-de-France

Visites guidées de l’Espace Georges Bernanos

©Paroisse Saint-Louis d’Antin