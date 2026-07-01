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Visite de l’église Saint Martin, Eglise Saint-Martin, Cournon-d’Auvergne

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Cournon-d'Auvergne

Visite de l’église Saint Martin, Eglise Saint-Martin, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Martin
Adresse
Rue de l'Eglise 63800 Cournon d'Auvergne
Ville
63800 Cournon-d'Auvergne
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Limité à 19 personnes / sur inscription

Visite de l’église Saint Martin Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Saint-Martin Puy-de-Dôme

Limité à 19 personnes / sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Édifiée entre la fin du XIᵉ et le XIIᵉ siècle, l’église Saint-Martin, classée Monument historique, est un joyau du patrimoine cournonnais. Découvrez son histoire lors d’une visite commentée par un guide-conférencier de Clermont Auvergne Volcans.
https://www.clermontauvergnevolcans.com

Eglise Saint-Martin Rue de l’Eglise 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.clermontauvergnevolcans.com »}]
Édifiée entre la fin du XIᵉ et le XIIᵉ siècle, l’église Saint-Martin, classée Monument historique, est un joyau du patrimoine cournonnais. Découvrez son histoire lors d’une visite commentée par un de…

©Ville de Cournon-d’Auvergne

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