Visite de l’église Saint-Mélaine, Eglise Sainte-Mélaine, Les Portes du Coglais

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Mélaine 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Mélaine Ille-et-Vilaine

Visite libre en continu les après-midis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine, l’association Les Sympathisants des chemins de Saint-Mélaine, propose une découverte de l’église récemment restaurée.

De l’ancienne église du XIIIème siècle subsiste notamment un remarquable fragment de retable en granite du XVIe siècle, représentant le Christ en croix entouré de la Vierge et de saint Jean.

L’église actuelle a été construite entre 1867 et 1869, après la démolition progressive de l’ancienne. Un épisode tragique marque cette période : en avril 1867, l’ancienne nef s’effondre pendant un office, causant la mort de quatre paroissiens.

Sa tour-porche, construite quelques années plus tôt, a elle-même connu plusieurs restaurations, notamment à la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, le chemin de croix restauré témoigne de la volonté de préserver et de faire revivre ce patrimoine.

Eglise Sainte-Mélaine Rue Saint-Melaine – Montours 35460 Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais 35460 Montours Ille-et-Vilaine Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090649 De l’ancienne église du XIIIème siècle subsiste notamment un remarquable fragment de retable en granite du XVIe siècle, représentant le Christ en croix entouré de la Vierge et de saint Jean.

L’église actuelle a été construite entre 1867 et 1869, après la démolition progressive de l’ancienne. Un épisode tragique marque cette période : en avril 1867, l’ancienne nef s’effondre pendant un office, causant la mort de quatre paroissiens.

Sa tour-porche, construite quelques années plus tôt, a elle-même connu plusieurs restaurations, notamment à la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, le chemin de croix restauré témoigne de la volonté de préserver et de faire revivre ce patrimoine.

L’association Les Sympathisants des chemins de Saint-Mélaine, propose une découverte de l’église récemment restaurée.

© Ediluz