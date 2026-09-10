Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte, Maisons-Laffitte

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Nicolas Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Saint-Nicolas et de sa sacristie

Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte 13 rue de la muette, 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France http://www.paroisse-maisons-laffitte.com

Visite guidée de l’église Saint-Nicolas et de sa sacristie

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