AGENDA · Maisons-Laffitte
Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte, Maisons-Laffitte
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte · Maisons-Laffitte
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Nicolas Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée de l’église Saint-Nicolas et de sa sacristie
Église Saint-Nicolas, 78600 Maisons-Laffitte 13 rue de la muette, 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France http://www.paroisse-maisons-laffitte.com
Visite guidée de l’église Saint-Nicolas et de sa sacristie
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