Visite de l’église Saint-Pierre de Montluçon, Église Saint-Pierre, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Montluçon
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Pierre de Montluçon 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Église romane de la fin du XIè siècle, l’église Saint-Pierre, ancienne paroisse de la ville basse, est aujourd’hui la plus ancienne de la ville.
Cette église romane, remaniée au XVè siècle, fait l’objet d’une double influence architecturale, berrichonne et auvergnate.
Elle présente une large nef à voûte lambrissée et poutres apparentes, une coupole sur trompes, ainsi que des passages berrichons et les vestiges de deux « secretaria ». À noter 3 sculptures du XVè, classées Monument Historique, dont une remarquable sainte Marie-Madeleine.
Église Saint-Pierre 2 Place Saint-pierre, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Prieuré-cure dépendant de l’église prieurale des Augustins d’Évaux (Creuse) et de l’archiprêtré d’Huriel, l’église Saint-Pierre de Montluçon était le siège de la paroisse de la ville basse de Montluçon, créée au XIIe siècle, qui s’étendait également sur les campagnes environnantes.
Église romane de la fin du XIè siècle, l’église Saint-Pierre, ancienne paroisse de la ville basse, est aujourd’hui la plus ancienne de la ville.
©Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon
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