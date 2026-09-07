Visite de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes, Église Saint-Symphorien-les-Carmes, Avignon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Symphorien-les-Carmes · Avignon
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Symphorien-Les Carmes 19 et 20 septembre Église Saint-Symphorien-les-Carmes Vaucluse
Les après-midi proposition de visites commentées par M. Bernard THOMAS.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Église de l’ancien couvent des Carmes (XIVe siècle), prend officiellement le titre paroissial de Saint-Symphorien en 1853. Peintures de N. Mignard, P. Parrocel et G. Grève. Orgue classé.
Église Saint-Symphorien-les-Carmes 14 Place des Carmes, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490821056 http://www.diocese-avignon.fr L’église des Carmes, actuellement église paroissiale Saint-Symphorien date du 2e quart du XIVe siècle.
Église de l’ancien couvent des Carmes (XIVe siècle), prend officiellement le titre paroissial de Saint-Symphorien en 1853. Peintures de N. Mignard, P. Parrocel et G. Grève. Orgue classé.
©F. Barrot
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