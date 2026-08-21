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Visite de l’église Sainte-Agathe et parcours patrimonial, Église catholique Sainte-Agathe, Niederentzen

dimanche 20 septembre 2026 · Église catholique Sainte-Agathe · Niederentzen

Visite de l’église Sainte-Agathe et parcours patrimonial, Église catholique Sainte-Agathe, Niederentzen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église catholique Sainte-Agathe
Adresse
19 Rue Principale, 68127 Niederentzen, France
Ville
68127 Niederentzen
Département
Haut-Rhin

Visite de l’église Sainte-Agathe et parcours patrimonial Dimanche 20 septembre, 14h00 Église catholique Sainte-Agathe Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le village à travers la visite libre de l’église, inscrite au titre des Monuments historiques. Son choeur gothique de 1494, ses autels baroques et son remarquable orgue témoignent de plusieurs siècles d’histoire. Poursuivez votre découverte dans le village avec la stèle commémorative, les vestiges de l’ancienne voie ferrée, la gare, la mairie et l’ancien puits communal.

Église catholique Sainte-Agathe 19 Rue Principale, 68127 Niederentzen, France Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est Petit édifice cultuel médiéval remanié au XVIIIe siècle.
Découvrez le village à travers la visite libre de l’église, inscrite aux Monuments historiques. Son choeur gothique de 1494, ses autels baroques et son remarquable orgue témoignent de plusieurs votre…

©CCCHR

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