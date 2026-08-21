Visite de l’église Sainte-Agathe et parcours patrimonial, Église catholique Sainte-Agathe, Niederentzen
dimanche 20 septembre 2026 · Église catholique Sainte-Agathe · Niederentzen
Informations pratiques
Visite de l’église Sainte-Agathe et parcours patrimonial Dimanche 20 septembre, 14h00 Église catholique Sainte-Agathe Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le village à travers la visite libre de l’église, inscrite au titre des Monuments historiques. Son choeur gothique de 1494, ses autels baroques et son remarquable orgue témoignent de plusieurs siècles d’histoire. Poursuivez votre découverte dans le village avec la stèle commémorative, les vestiges de l’ancienne voie ferrée, la gare, la mairie et l’ancien puits communal.
Église catholique Sainte-Agathe 19 Rue Principale, 68127 Niederentzen, France Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est Petit édifice cultuel médiéval remanié au XVIIIe siècle.
Découvrez le village à travers la visite libre de l’église, inscrite aux Monuments historiques. Son choeur gothique de 1494, ses autels baroques et son remarquable orgue témoignent de plusieurs votre…
©CCCHR
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