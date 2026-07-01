Visite de l’Église Sainte-Jeanne-de-Chantal, Église Sainte-Jeanne-de-Chantal, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Visite de l’Église Sainte-Jeanne-de-Chantal 19 et 20 septembre Église Sainte-Jeanne-de-Chantal Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette église, construite en 1931 sous l’impulsion du curé Weiss, est dédiée à Sainte-Jeanne-de-Chantal, en mémoire de Jeanne de Chantal, fille disparue du couple Altmeyer qui participa financièrement à la construction de celle-ci.

Église Sainte-Jeanne-de-Chantal Boulevard Louis-Boon 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Église en pierre meulière de style néo-roman. Au début du XXe siècle, la population sucycienne a fortement augmenté. Aussi, décide-t-on en 1931, sous l’impulsion du curé Weiss, de construire une nouvelle église. Sa chapelle est dédiée à Jeanne de Chantal, fille disparue du couple Altmeyer qui participa financièrement à la construction de celle-ci. La restauration de l’église, en 2008, a permis de retrouver l’architecture romane initiale conçue par Félix Paillas. RER A station Sucy-Bonneuil

Visite libre

Ville de Sucy