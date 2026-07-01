Visite de l’Église Sainte-Jeanne-de-Chantal, Église Sainte-Jeanne-de-Chantal, Sucy-en-Brie
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Jeanne-de-Chantal · Sucy-en-Brie
Informations pratiques
Visite de l’Église Sainte-Jeanne-de-Chantal 19 et 20 septembre Église Sainte-Jeanne-de-Chantal Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cette église, construite en 1931 sous l’impulsion du curé Weiss, est dédiée à Sainte-Jeanne-de-Chantal, en mémoire de Jeanne de Chantal, fille disparue du couple Altmeyer qui participa financièrement à la construction de celle-ci.
Église Sainte-Jeanne-de-Chantal Boulevard Louis-Boon 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Église en pierre meulière de style néo-roman. Au début du XXe siècle, la population sucycienne a fortement augmenté. Aussi, décide-t-on en 1931, sous l’impulsion du curé Weiss, de construire une nouvelle église. Sa chapelle est dédiée à Jeanne de Chantal, fille disparue du couple Altmeyer qui participa financièrement à la construction de celle-ci. La restauration de l’église, en 2008, a permis de retrouver l’architecture romane initiale conçue par Félix Paillas. RER A station Sucy-Bonneuil
Visite libre
Ville de Sucy
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