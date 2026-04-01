Visite de l’église Sainte-Thérèse, Angers, Église Sainte-Thérèse, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Thérèse · Angers
Informations pratiques
Visite de l’église Sainte-Thérèse, Angers Samedi 19 septembre, 14h30 Église Sainte-Thérèse Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite de l’église Sainte-Thérèse
Visite commentée à la demande, samedi après-midi seulement, de 14h30 à 17h30. L’église, entièrement peinte à l’intérieur, date du 19e siècle.
Église Sainte-Thérèse 15 Place Sainte-Thérése, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241481529 Église basilicale à sept travées, avec un chœur d’une travée droite et une abside à cinq pans flanquée de sacristies. Alfred Tessier promeut une construction néogothique dont le programme décoratif peint, floral et géométrique, habille la totalité des volumes intérieurs.
Visite de l’église Sainte-Thérèse
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