Visite de l’exposition 4 pattes, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse

Visite de l’exposition 4 pattes Samedi 11 avril, 15h30 Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne

Samedi 11 avril – 15h30

Exposition 4 pattes – Sophie Vissière, Inbar Heller Algaz, Sara Gavioli, Romain Bernard

L’occasion de découvrir quatre univers de l’illustration jeunesse, entre pages d’albums et créations plus personnelles. La visite sera prolongée par un atelier arts plastiques.

Centre culturel Bonnefoy

Durée : 40 min – À partir de 3 ans

Sur inscription à culture.bonnefoy@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France
05 81 91 79 81
https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-bonnefoy
culture.bonnefoy@mairie-toulouse.fr
https://bibliotheque.toulouse.fr/quatre-pattes

