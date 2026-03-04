Visite de l’exposition 4 pattes, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse
Visite de l’exposition 4 pattes, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse samedi 11 avril 2026.
Visite de l’exposition 4 pattes Samedi 11 avril, 15h30 Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T15:30:00+02:00 – 2026-04-11T16:10:00+02:00
Fin : 2026-04-11T15:30:00+02:00 – 2026-04-11T16:10:00+02:00
Samedi 11 avril – 15h30
Exposition 4 pattes – Sophie Vissière, Inbar Heller Algaz, Sara Gavioli, Romain Bernard
L’occasion de découvrir quatre univers de l’illustration jeunesse, entre pages d’albums et créations plus personnelles. La visite sera prolongée par un atelier arts plastiques.
Centre culturel Bonnefoy
Durée : 40 min – À partir de 3 ans
Sur inscription à culture.bonnefoy@mairie-toulouse.fr
Bibliothèque Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 81 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-bonnefoy [{« type »: « email », « value »: « culture.bonnefoy@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/quatre-pattes »}, {« link »: « mailto:culture.bonnefoy@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque jeunesse ouverte en 1984 sur 200 m2.Elle propose 11 000 documents et 30 magazines. Bus : ligne 38 – arrêt AragoVélô Toulouse : station 126 – 18, rue Bonnefoy
Exposition 4 pattes – Sophie Vissière, Inbar Heller Algaz, Sara Gavioli, Romain Bernard