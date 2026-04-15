Deux femmes et quelques hommes / Séance gratuite !, Le Cratère, Toulouse

Deux femmes et quelques hommes / Séance gratuite ! Mercredi 15 avril, 19h45 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:45:00+02:00 – 2026-04-15T21:45:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:45:00+02:00 – 2026-04-15T21:45:00+02:00

Deux femmes et quelques hommes / de Chloé Robichaud / 1h40 / Canada / Avec Karine Gonthier-Hyndman, Laurence Leboeuf, Félix Moati, Mani Soleymanlou, Sophie Nélisse

Synopsis : Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive. Respectivement, en congé de maternité, et en arrêt de travail, l’une, est à fleur de peau, l’autre ne ressent plus rien. Les voisines sont toutes deux habitées par un sentiment d’échec : malgré la carrière et la famille, elles ne sont pas heureuses. La première infidélité de Florence sera une révélation. Et si le bonheur, c’était de se rebeller contre notre rigide société de performance ? Dans un contexte, où avoir du fun est très loin sur la liste des priorités, coucher avec un livreur est peut-être carrément révolutionnaire. Ce sera pour Violette et Florence la bouffée d’air frais qu’elles espéraient.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/deux-femmes-et-quelques-hommes »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRM7UW6#showsession?id=emsx001100017921&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse