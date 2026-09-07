Visite de l’exposition « Castrum vivarensis », Clos Saint Roch, Viviers

Informations pratiques

Visite de l’exposition « Castrum vivarensis » 19 et 20 septembre Clos Saint Roch Ardèche

L’effectif maximum autorise est de 19 visiteurs en même temps dans l’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’exposition « Casturm vivarensis » présentant l’histoire de la cathédrale de Viviers et de son quartier avec des maquettes, des résultats de fouilles archéologiques et des reproductions de peintures médiévales.

Clos Saint Roch 3 place de la plaine, 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l’exposition « Casturm vivarensis » présentant l’histoire de la cathédrale de Viviers et de son quartier avec des maquettes, des résultats de fouilles archéologiques et des reproductions de…

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