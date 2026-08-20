Exposition Paysages en jeu, Hôtel de Ville de Viviers, Viviers

Informations pratiques

Exposition Paysages en jeu 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Viviers Ardèche

accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Paysages en jeu

Exposition de photographies par Tristan Zilberman

Le paysage existe par le regard que l’homme pose sur lui. Massif du Coiron, vallée du Rhône, gorges de l’Ardèche, vallée de la Nègue et de la Sainte-Baume, etc… le Vivarais méridional offre une grande diversité de paysages de qualité. « Paysages en jeu » permet de poser un regard sur les paysages d’ici et de maintenant – morphologie des bourgs anciens qui parsèment le territoire, diversité des paysages agricoles en lien avec une importante diversité de terroirs, paysages naturels remarquables, paysages de valorisation des ressources locales – et de nous questionner sur le rôle de chacun dans leurs évolutions.

https://www.vivaraismeridional.fr/

Hôtel de Ville de Viviers 2 Avenue Pierre Mendès France 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 86 10 http://www.mairie-viviers.fr https://www.facebook.com/MairieViviers/?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.vivaraismeridional.fr/ »}] Ancien palais épiscopal du diocèse de Viviers / Actuel Hôtel de Ville hébergeant les services de la mairie de Viviers Accès PMR / Parking

Paysages en jeu

©Tristan Zilbermann