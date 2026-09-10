Visite de la Cité ouvrière Lafarge Viviers-Le Teil, Cité ouvrière Lafarge, Viviers
samedi 19 septembre 2026 · Cité ouvrière Lafarge · Viviers
Informations pratiques
Visite de la Cité ouvrière Lafarge Viviers-Le Teil 19 et 20 septembre Cité ouvrière Lafarge Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite de l’ancienne cité ouvrière Lafarge, depuis ses débuts au milieu du XIXe siècle à son état d’aujourd’hui. Inclus : la visite de la maquette de la cité et de l’usine en 1890 ainsi qu’une visite d’un appartement témoin des années 1950 reconstitué pour montrer la vie des ouvriers à l’époque.
Cité ouvrière Lafarge 3-4 Lafarge, 07220 VIVIERS Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de l’ancienne cité ouvrière Lafarge, depuis ses débuts au milieu du XIXe siècle à son état d’aujourd’hui. Inclus : la visite de la maquette de la cité et de l’usine en 1890 ainsi qu’une visite…
©CICP
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