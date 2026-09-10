Visite commentée de la Bibliothèque Historique du Grand Séminaire de Viviers, Maison diocésaine Charles de Foucauld, Viviers

Informations pratiques

Visite commentée de la Bibliothèque Historique du Grand Séminaire de Viviers 19 et 20 septembre Maison diocésaine Charles de Foucauld Ardèche

chaque visite est limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Depuis le mois d’aout 2006, des bénévoles se retrouvent chaque année autour de professionnels pour la restauration et l’entretien de cette bibliothèque, riche de 35 000 ouvrages, réservée aux professeurs du grand séminaire de Viviers.

Le chantier s’est déroulé en plusieurs phases :

– en 2006 et 2007, tri dans les livres ajoutés dans la bibliothèque depuis les années 30.

– à partir de 2008, collation de tous les livres afin de créer un catalogue numérique accessible à tous.

– depuis 2009, atelier d’entretien du livre.

Toutes ces actions ont permis de mieux comprendre l’organisation de cette bibliothèque de séminaire sulpicienne mais aussi de rendre celle-ci accessible aux chercheurs universitaires en sciences religieuses. Le catalogue comprend déjà près de 20 000 ouvrages consultables en ligne sur bibliotheque.ardeche-catholique.fr

Cette bibliothèque ne vit que grâce au travail des bénévoles qui viennent consacrer chaque année une semaine du mois d’août à la valorisation de ce patrimoine vivarois et soutien du diocèse. Ces bénévoles ne peuvent travailler que parce que des dons financent le matériel et les besoins du chantier. D’autre part, ces dons ont permis la restauration de 3 ouvrages de qualité.

Maison diocésaine Charles de Foucauld 2 fg St Jacques – 07220 VIVIERS Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 78 12 56 09 http://bibliotheque.ardeche.catholique.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/JEP26 »}] [{« link »: « http://bibliotheque.ardeche-catholique.fr »}] Séminaire construit en 1774, bibliothèque existant depuis 1650 (a été déplacée et enrichie). parking au 2 fg St Jacques

**Depuis le mois d’aout 2006, des bénévoles se retrouvent chaque année autour de professionnels pour la restauration et l’entretien de cette bibliothèque, riche de 35 000 ouvrages, réservée aux du de…

©bibliothèque historique du Grand séminaire de Viviers