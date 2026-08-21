Visite de l’exposition immersive sur les fables de Jean de la Fontaine, Cité Immersive des Fables, Paris

Informations pratiques

Visite de l’exposition immersive sur les fables de Jean de la Fontaine 19 et 20 septembre Cité Immersive des Fables Paris

Renseignez le code promotionnel « PATRIMOINEFB26 » pour profiter de 15% de réduction sur les journées du 19 et 20 septembre, exclusivement de 12h à 14h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Partez à la découverte des Fables de Jean de La Fontaine à travers un parcours immersif et interactif, où vous redécouvrirez ses plus grandes fables ainsi que sa vie au sein de la société du XVIIe siècle. Terminez en beauté par un show visuel et musical de vidéo-projection à 360 degrés, pour vous plonger pleinement dans le patrimoine littéraire français des fables de Jean de La Fontaine.

Cité Immersive des Fables 5 Rue de Berri, 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France 07 43 50 13 23 https://fables.cites-immersives.fr/groupes/ [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/391266?thm=6273&cp_landing=cta_header&cp_landing_term=cta_header&cp_landing_source=fables.cites-immersives&utm_source=direct »}, {« type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/406628981?from=venue&searchId=a8c64548-b77b-4d0b-a8c8-fe955f74f9eb »}] À la Cité Immersive des Fables, vous entrez dans un monde poétique et plein de malice, où chaque fable se transforme en expérience à vivre. On y croise le Renard rusé, le Corbeau un peu trop fier, la Cigale insouciante et tant d’autres personnages qui nous rappellent, avec humour, les belles leçons de la vie. Entre décors incroyables, effets visuels et sonores, et jeux d’interaction, l’aventure invite petits et grands à rêver, rire et réfléchir ensemble. On se laisse emporter, on se surprend à reconnaître ses propres travers… et on sort le sourire aux lèvres. Vous pouvez accéder à la Cité Immersive des Fables par le biais :

– Transports en commun : Métro Ligne 1 – Station Georges V, RER Ligne A – Station Charles de Gaulle – Étoile

– Voiture – Parking Berri – Champs-Élysées

– Car : Plusieurs zones de déposes et de reprises sur les Champs-Élysées et dans la Rue de Berri

Accessible PMR et tout type de handicap excepté les personnes aveugles et sourdes totales

Exposition autour des Fables de Jean de La Fontaine

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