Visite de l’exposition « Jeanne Malivel, une Bretonne art déco », Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - L'escalier · Rennes
Informations pratiques
Visite de l’exposition « Jeanne Malivel, une Bretonne art déco » Samedi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Pour mettre en lumière le travail de cette artiste disparue il y a 100 ans, en 1926, la bibliothèque des Champs Libres et le Musée de Bretagne présentent l’univers de cette jeune créatrice aux multiples talents qui, en à peine une décennie, a contribué au renouveau des arts décoratifs bretons.
Sans réservation et dans la limite des places disponibles.
Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
A l’occasion des Journées du matrimoine et du patrimoine, la Bibliothèque propose une visite de l’exposition Jeanne Malivel, une Bretonne art déco.
Portrait de Jeanne Malivel – collections du musée de Bretagne
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