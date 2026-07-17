Visite de l’exposition « Jeanne Malivel, une Bretonne art déco », Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier, Rennes

Informations pratiques

Visite de l’exposition « Jeanne Malivel, une Bretonne art déco » Samedi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour mettre en lumière le travail de cette artiste disparue il y a 100 ans, en 1926, la bibliothèque des Champs Libres et le Musée de Bretagne présentent l’univers de cette jeune créatrice aux multiples talents qui, en à peine une décennie, a contribué au renouveau des arts décoratifs bretons.

​Sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

A l’occasion des Journées du matrimoine et du patrimoine, la Bibliothèque propose une visite de l’exposition Jeanne Malivel, une Bretonne art déco.

Portrait de Jeanne Malivel – collections du musée de Bretagne