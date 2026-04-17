Visite de l’exposition Les collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga par la Conservatrice Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Visite de l’exposition Les collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga par la Conservatrice

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:15:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Visites inédites de la conservatrice.

A l’occasion de l’exposition temporaire exceptionnelle en partenariat avec la Comédie Française, la Conservatrice du Musée Arnaga offre une fois par mois une visite.

C’est un rendez-vous incontournable pour (re)découvrir Arnaga autrement. .

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 contact@arnaga.fr

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English : Visite de l’exposition Les collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga par la Conservatrice

L’événement Visite de l’exposition Les collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga par la Conservatrice Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains