Visite de l’exposition NOUS, Sorcière & Sauvage, Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, Marseille

Informations pratiques

Visite de l’exposition NOUS, Sorcière & Sauvage 18 – 20 septembre Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

NOUS, Sorcière & Sauvage

16 septembre 2026 – 13 mars 2027

Exposition – Visites – Ateliers – Médiations – Programmation culturelle

Une exposition* merveilleuse à la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône : 130 œuvres (dessin, photographie, peinture, illustration, sculpture, films, création vidéo…)

*Exposition labellisée Bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture à l’occasion de la célébration nationale des 200 ans de la photographie.

L’homme sauvage et la sorcière sont deux grandes figures de l’imaginaire universel qui n’ont cessé d’être revisitées par l’art, la littérature, le cinéma et présentent des trajectoires parallèles. Tous deux apparaissent dans les grands mythes et possèdent la forêt comme berceau commun. De métamorphoses en métamorphoses, ils suscitent tout au long de l’histoire, peurs et fantasmes, fascination et répulsion. Chacun à leur façon, ils sont les symboles – et les victimes – de la vieille opposition entre culture et nature qui façonne encore aujourd’hui notre rapport au monde.

À la manière des contes ou de la littérature médiévale, l’exposition Nous, Sorcière & Sauvage invite à franchir la lisière des bois, ce moment de bascule vers le merveilleux, et à vous aventurer dans la forêt à la rencontre de ces deux créatures mystérieuses.

Au sein d’un parcours immersif et enchanteur, parsemés d’œuvres contemporaines, de récits et d’archives historiques, 10 artistes explorent à travers plus de 130 œuvres les différentes représentations de la sorcière et de l’homme sauvage. De l’obscurité à la lumière, ils nous incitent à comprendre, petits et grands, comment ces figures repoussoir et inquiétantes ont pu devenir aujourd’hui réconciliatrices et témoins du besoin de réensauvagement et de réensorcellement de l’humanité.

Commissariat général : Céline Du Chéné, documentariste à France Culture, autrice du livre Les sorcières, une histoire de femmes (Édition Michel Lafon), réalisatrice et productrice de la série Sorcières sur France Culture.

Commissariat associé : Laure Pabot, Bibliothèque départementale

Artistes : Katia Bourdarel, Alexa Brunet, Odonchimeg Davaadorj, Edi Dubien, Christelle Enault, Charles Fréger, Delphine Jacquot, Sophie Lecuyer, Julien Salaud, Anaïs Tondeur.

Collections : Museum d’Histoire Naturelle de Marseille, Museum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence, Musée des arts décoratifs (Paris), Bibliothèque Nationale de France.

Scénographie : Scénografia’/ Fearless (Création lumière & vidéo)/ Bande son : Laurent Paulré

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

L’exposition est ouverte de 9h à 18h !

Sur les chemins communs de la sorcière et de l’homme sauvage, une exposition merveilleuse à découvrir, autour de deux grandes figures de l’imaginaire universel : 10 artistes contemporains, 130 œuvres (dessin, photographie, peinture, illustration, sculpture, création vidéo…) Visites et médiation :

• Visites commentées à 10h et 15h

• Visites sensorielles Du poil au végétal à 11h et 14h (visites agrémentées d’un parcours sensoriel)

Laissez-vous guider à décaler votre regard, découvrir les liens cachés qui relient animal, humain, spirituel, végétal et imaginaire, lors d’un parcours sensoriel accessible à tous.

Durée : 45mn

Public : tout public

Accès libre en dehors des créneaux proposés

Renseignements et inscriptions pour les visites et ateliers :service.mediation.bdp@departement13.fr

https://www.biblio13.fr/exposition-nous-sorciere-sauvage-2026-2027

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône 20, rue Mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 82 00 https://www.biblio13.fr/ https://www.instagram.com/bibliothequedepartementale13/?hl=fr;https://www.facebook.com/Bibliothequedepartementale13;https://www.linkedin.com/company/biblioth%C3%A8que-d%C3%A9partementale-des-bouches-du-rh%C3%B4ne;https://x.com/MediaProvence [{« link »: « https://www.biblio13.fr/exposition-nous-sorciere-sauvage-2026-2027 »}] Installée dans le quartier d’Euroméditerranée depuis 2006, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône fut la 1re en France à accueillir un public de proximité. Établissement départemental au sein de la Direction de la Culture, elle est chargée de la mise en œuvre d’une politique concertée d’accès à la culture et au savoir pour le plus grand nombre, avec l’ensemble des acteurs du livre et de la lecture publique.

Avec la Bibliothèque départementale, la lecture à portée de main pour tous !

La Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône (BD13) est centre de ressources documentaires mais aussi conseil en matière de développement et de modernisation des bibliothèques municipales, lieux d’apprentissage et d’innovation.

Elle encourage ainsi les communes de moins de 20 000 habitants à élaborer et mettre en œuvre des démarches structurées et volontaristes de développement culturel en faveur de l’équité territoriale.

Auprès d’un réseau de 96 bibliothèques et communes du département, elle a plusieurs missions :

➢ Expertise et conseils pour les projets de construction, d’aménagement, d’informatisation ou de modernisation de leur équipement.

➢ Mission de formation des personnels des bibliothèques municipales du territoire s’appuyant un catalogue de formation semestriel.

➢ Mission d’appui et de développement documentaire avec près de 440 000 ressources sur différents supports (imprimés, sonores, visuels, jeux vidéo…), matériels et objets (douchette, chariot, structure mobile, Console PS4, caméra, casques VR, Ipad, TV, Touchboard…), outils d’animation et malles numériques accompagnées de médiations.

➢ Mission de développement culturel en proposant au réseau départemental et dans ses locaux une programmation annuelle gratuite et ouverte à tous de créations artistiques et d’ateliers questionnant les écritures contemporaines.

➢ Nouvelle offre culturelle de proximité à la Bibliothèque départementale, la Micro-Folie, initiée par le Ministère de la Culture et portée par La Villette, permet de rendre la culture accessible à tous. Cet outil culturel innovant s’installe en effet au sein de la Bibliothèque départementale dans le 3e arrondissement de Marseille où le public peut désormais partir à la découverte des plus grands musées nationaux et internationaux avec :

– Un musée numérique

– Un Fab-Lab

– Un espace de réalité virtuelle

– Une ludothèque

– Un espace scénique Métro : ligne 2, station Désirée Clary ou National

Bus : lignes 35, 29 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)

Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo

Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc

Train : Arenc Euroméditerranée

Parkings à proximité des ABD :

Parking Quai d’Arenc : 2 quai d’Arenc (entrée rue de Chanterac depuis la sortie Les Ports)

Parking Terrasses du Port : 9 quai du Lazaret

Urbis Park Euromed Center : 52 Quai du Lazaret

Pour les cyclistes :

Cyclopark parking : quai d’Arenc (97 emplacements et bornes de recharge pour les vélos électriques)

Station de vélos : n° 3322 – 32 rue de Chanterac

NOUS, Sorcière & Sauvage

Nous, Sorcière & Sauvage, 2026. Courtesy Edi Dubien & Galerie Alain Gutharc © Edi Dubien ADAGP