Visite de l’Hôtel de Brienne et du cabinet de la Ministre des Armées et des Anciens combattants, Hôtel de Brienne – Ministère des Armées, Paris

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de Brienne et du cabinet de la Ministre des Armées et des Anciens combattants 19 et 20 septembre Hôtel de Brienne – Ministère des Armées Paris

Site NON ACCESSIBLE aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Construit en 1725 pour Mme de Prie, maîtresse du duc de Bourbon, puis résidence de la Princesse de Conti et de Laetizia Bonaparte, mère de l’Empereur, toutes trois font exécuter des travaux majeurs qui donnent à l’hôtel de Brienne prestige, élégance et, dit-on, le plus beau jardin de la République. Lieu clé de notre histoire militaire et politique, l’hôtel de Brienne est depuis 1817 le siège du ministère des armées. C’est dans ces murs que Clemenceau a organisé la victoire en 1917 et que Charles de Gaulle s’est installé en 1944, une fois la France libérée. Leurs bureaux sont réaménagés à l’identique à l’étage tandis qu’au rez-de-chaussée les bureaux du ministre et de ses conseillers portent encore les traces de notre histoire et accueillent ceux qui en écrivent une nouvelle page.

Hôtel de Brienne – Ministère des Armées 12 rue Saint-Dominique 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.defense.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-lhotel-de-brienne-et-du-cabinet-de-la-ministre-des-armees-jep-2026 »}] Construit en 1725 pour Mme de Prie, maîtresse du duc de Bourbon, puis résidence de la Princesse de Conti et de Laetizia Bonaparte, mère de l’Empereur, toutes trois font exécuter des travaux majeurs qui donnent à l’hôtel de Brienne prestige, élégance et, dit-on, le plus beau jardin de la République. Lieu clé de notre histoire militaire et politique, l’hôtel de Brienne est depuis 1817 le siège du ministère des armées. C’est dans ces murs que Clemenceau a organisé la victoire en 1917 et que Charles de Gaulle s’est installé en 1944, une fois la France libérée. Leurs bureaux sont réaménagés à l’identique à l’étage tandis qu’au rez-de-chaussée les bureaux du ministre et de ses conseillers portent encore les traces de notre histoire et accueillent ceux qui en écrivent une nouvelle page. M12 Solférino RER C, M8, M13 Invalides

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