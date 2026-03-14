Visite de l’Hôtel de Ville, Mairie de Ribeauvillé, Ribeauvillé

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Ribeauvillé Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’Hôtel de Ville de Ribeauvillé, classé Monument Historique depuis 1932. Le bâtiment a été érigé entre 1773 et 1778 sous la direction de l’architecte Jean-Baptiste Kaess.

L’ouverture annuelle du lieu, à l’occasion des Journées du Patrimoine, vous invite à pousser les portes de l’institution.

Explorez les espaces à votre rythme et profitez de cette occasion privilégiée pour aller à la rencontre des élus, qui vous accueilleront au cœur des différentes salles ouvertes au public.

Suivez le fléchage et découvrez librement le rez-de-chaussée et le 1er étage !

Mairie de Ribeauvillé 2 Place de l’Hôtel de ville, 68150 Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est 03 89 73 20 00 http://www.ribeauville.fr Le premier nom de la ville apparaît au VIIIᵉ siècle, sous le règne de Pépin le Bref : Radbaldovillare. Par un document datant du 21 mars de l’an 1084, l’empereur Henri IV de Franconie fit don d’une terre appelée Rapoldestein à l’évêque de Bâle. Vers 1185, celui-ci la céda à l’un de ses vassaux, le seigneur Eguenolf d’Urslingen, établi dans le Wurtemberg. Eguenolf conserva le même blason : trois écussons de gueules (rouge) sur fond d’argent.

La salle d’honneur de l’hôtel de ville, dite « Salle Rouge », est entièrement tendue d’un tissu rouge Andrinople, dont la teinte a fait la renommée de l’industrie textile d’Alsace depuis 1870. Les Ribeaupierre disposaient de vaisselle en vermeil (argent massif doré), un véritable trésor visible à l’hôtel de ville de Ribeauvillé, donné à la Chambre du Conseil de la Ville durant la guerre de Trente Ans.

Découvrez l’Hôtel de Ville de Ribeauvillé, classé Monument Historique depuis 1932. Le bâtiment a été érigé entre 1773 et 1778 sous la direction de l’architecte Jean-Baptiste Kaess.

© Objectif photo Ribeauvillé – FM TSCHUPP