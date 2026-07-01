Visite de l’Hôtel des Intendants de Champagne : du patrimoine à l’art contemporain, Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne, Châlons-en-Champagne

samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de la Marne - Hôtel des Intendants de Champagne · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel des Intendants de Champagne : du patrimoine à l’art contemporain 19 et 20 septembre Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Laissez-vous guider dans les pas des Intendants de Champagne, en visitant la Cour d’honneur, le salon du rez-de-chaussée, les appartements du préfet, la chapelle Marie-Antoinette, et les Jardins. Passez du patrimoine à l’art contemporain en découvrant l’exposition d’œuvres contemporaines du FRAC.

Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne 38 Rue Carnot, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 11 90 http://www.marne.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « http://weezevent.com »}] L’ancien Hôtel des Intendants de Champagne abrite aujourd’hui la Préfecture de la Marne. Une partie des bâtiments et de la cour d’honneur furent construits au XVIIIe siècle.

Au XVIIIe siècle, il fut le lieu de passage d’importantes personnalités. Marie-Antoinette d’Autriche y passa la nuit du 11 mai 1770, lorsqu’elle rejoignit le futur Louis XVI à Compiègne avant leur union. Puis, le 22 juin 1791, au retour de Varennes, Louis XVI et la famille royale y passèrent la nuit avant de regagner Paris, suite à leur arrestation à Varennes.

Le premier préfet de la Marne, Bourgeois de Jessaint, a occupé sa fonction de 1800 à 1838.

Laissez-vous guider dans les pas des Intendants de Champagne, en visitant la Cour d’honneur, le salon du rez-de-chaussée, les appartements du préfet, la chapelle Marie-Antoinette, et les Jardins. du…

© Mathilde Bovin