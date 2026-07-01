Visite de l’hôtel d’Hespel – Banque de France de Lille, Banque de France de Lille, Lille

Informations pratiques

Visite de l’hôtel d’Hespel – Banque de France de Lille 19 et 20 septembre Banque de France de Lille Nord

Visite gratuite (durée : 1 heure) sur inscription préalable, présentation de la pièce d’identité à l’entrée, nombre de places limité, 9 créneaux horaires le samedi 19 septembre et 9 créneaux le dimanche 20 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Ensemble Dialoguons !

L’hôtel d’Hespel, siège régional de la Banque de France ouvre ses portes au public.

Venez découvrir cet hôtel particulier du 19ème siècle, son grand hall entièrement rénové ainsi que d’autres éléments d’architecture de la succursale régionale, sans oublier l’ancienne salle des coffres.

L’histoire du site, les missions de la Banque de France et une exposition de photographies et d’objets d’époque feront partie du parcours guidé. La fin de la visite vous permettra d’échanger sur les sujets d’actualité économique (politique monétaire, monnaie numérique, authentifcation, les fraudes et arnaques…).

Les photographies sont interdites à l’intérieur du bâtiment, sauf aux points Photo identifés par un pictogramme.

Banque de France de Lille 75 rue royale 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 3414 https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}] Implantée dans la capitale des Flandres depuis 1848, la Banque de France de Lille n’a cessé de s’adapter aux changements

économiques et historiques ayant secoué la région ainsi que l’ensemble du pays.

L’Hôtel d’Hespel est un des plus beaux fleurons aristocratiques de la rue prestigieuse du Vieux-Lille. Métro Rihour ; Bus ; Navette Vieux-Lille ; V’Lille rue royale ; parking Champ de Mars & parking Liberté

L’hôtel d’Hespel, siège régional de la Banque de France ouvre ses portes au public.

©Banque de France