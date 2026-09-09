Visite de l’hôtel Lamoignon, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite de l’hôtel Lamoignon 19 et 20 septembre Bibliothèque historique de la Ville de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris ouvre les portes de l’hôtel d’Angoulême-Lamoignon, joyau de l’architecture Renaissance niché au cœur du Marais. Venez découvrir l’histoire de cet ancien hôtel particulier, ses décors restaurés, et sa salle de lecture habituellement réservée à l’étude.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris 24 Rue Pavée, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33144592940 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-historique-de-la-ville-de-paris-bhvp-16 https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/homeInBook.xhtml;https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/;https://twitter.com/bibhistorique L’hôtel Lamoignon, l’un des plus anciens hôtels particuliers de Paris, fut édifié à partir de 1559 et attribué à Philibert Delorme. Acquis en 1584 par Diane d’Angoulême, fille illégitime d’Henri II, il devient l’hôtel d’Angoulême, puis prend le nom d’hôtel Lamoignon à la fin du XVIIe siècle. Guillaume de Lamoignon y tenait un salon fréquenté par Boileau et Madame de Sévigné. Antoine Moriau y installa une bibliothèque sur l’histoire de Paris, léguée à la Ville en 1759 mais dispersée à la Révolution. L’hôtel abrita ensuite des logements et commerces, comptant Alphonse Daudet parmi ses habitants. Racheté par la Ville en 1928, il accueille depuis 1969 la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, enrichie de bâtiments modernes autour de la terrasse et du jardin. Métro ligne 1, station Saint-Paul ou par autobus (lignes 29, 69, 76, 96)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris ouvre les portes de l’hôtel d’Angoulême-Lamoignon, joyau de l’architecture Renaissance niché au du…

BHVP