Visite de l’observatoire NOEMA Dévoluy
Visite de l’observatoire NOEMA Dévoluy vendredi 15 mai 2026.
Dévoluy
Visite de l’observatoire NOEMA
Plateau de Bure Dévoluy Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-18 2026-10-02 2026-10-16 2026-10-30
Dans les coulisses de NOEMA Visite guidée de l’observatoires de radioastronomie le plus puissant au monde.
Un vendredi sur deux du 15 mai au 30 octobre (visite guidée de 2h15).
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Plateau de Bure Dévoluy 05250 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 58 91 91 ot@ledevoluy.com
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English :
Behind the scenes at NOEMA Guided tour of the world’s most powerful radio astronomy observatory.
Every other Friday from May 15 to October 30 (2h15 guided tour).
L’événement Visite de l’observatoire NOEMA Dévoluy a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Dévoluy
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