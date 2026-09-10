Visite de l’orgue de l’Abbatiale Notre-Dame, Abbatiale Notre-Dame, Belleville-en-Beaujolais

Informations pratiques

Visite de l’orgue de l’Abbatiale Notre-Dame 19 et 20 septembre Abbatiale Notre-Dame Rhône

Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation et visite commentée de l’orgue. Durée 30 min.

Abbatiale Notre-Dame Place de l’église, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 44 67 http://www.destinationbeaujolais.com [{« type »: « email », « value »: « tresorsbellevillois@belleville-en-beaujolais.fr »}] Seul vestige d’une abbaye fondée par Humbert III, Sire de Beaujeu en 1168. Édifice roman dans son ensemble. Intérieur riche : chapiteaux, consoles, clefs de voûte. Mobilier liturgique de Goudji. Rosace de 1175. Extérieurs restaurés. Classé en 1862. Parking à proximité

Présentation et visite commentée de l’orgue. Durée 30 min.

©GryzzliX