Visite de l’usine Alteo Indus’3Days Visite en bus Gardanne

Gardanne

Visite de l’usine Alteo Indus’3Days

Mardi 2 juin 2026 de 10h à 12h. Visite en bus Départ Parking Savine, avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-02 12:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Leader mondial avec 130 ans d’expertise, ALTEO vous ouvre ses portes innovation, savoir-faire et engagement environnemental au rendez-vous.

À découvrir pendant la visite

l’histoire de cette industrie ancrée à la ville de Gardanne, Les procédés de production d’alumine de pointe, L’impact de ce produit dans notre quotidien et l’engagement d’une industrie impliquée dans une démarche écoresponsable



Visite en autocar Rdv 15mn avant au Parking Savine, avenue Léo Lagrange à Gardanne.



OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H

RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .

Visite en bus Départ Parking Savine, avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

World leader with 130 years of expertise, ALTEO opens its doors to you: innovation, know-how and environmental commitment.

L’événement Visite de l’usine Alteo Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne