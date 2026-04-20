Visite de l’usine Alteo Indus’3Days Visite en bus Gardanne
Visite de l’usine Alteo Indus’3Days Visite en bus Gardanne mardi 2 juin 2026.
Gardanne
Visite de l’usine Alteo Indus’3Days
Mardi 2 juin 2026 de 10h à 12h. Visite en bus Départ Parking Savine, avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-02 12:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Leader mondial avec 130 ans d’expertise, ALTEO vous ouvre ses portes innovation, savoir-faire et engagement environnemental au rendez-vous.
À découvrir pendant la visite
l’histoire de cette industrie ancrée à la ville de Gardanne, Les procédés de production d’alumine de pointe, L’impact de ce produit dans notre quotidien et l’engagement d’une industrie impliquée dans une démarche écoresponsable
Visite en autocar Rdv 15mn avant au Parking Savine, avenue Léo Lagrange à Gardanne.
OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .
Visite en bus Départ Parking Savine, avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
World leader with 130 years of expertise, ALTEO opens its doors to you: innovation, know-how and environmental commitment.
L’événement Visite de l’usine Alteo Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne
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