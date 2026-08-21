Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet, Usine de decarbonatation de l’eau de Montcornet, Montcornet
samedi 19 septembre 2026 · Usine de decarbonatation de l'eau de Montcornet · Montcornet
Informations pratiques
Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 Usine de decarbonatation de l’eau de Montcornet Aisne
Visite limitée à 10 personnes par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
De l’eau adoucie pour tous au robinet ! Ici, grâce à un équipement novateur, le Syndicat produit une eau de grande qualité pour les habitants. A découvrir en même temps que le fonctionnement d’une unité de production d’eau.
Usine de decarbonatation de l’eau de Montcornet rue du calvaire, montcornet Montcornet 02340 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/dbzpbw »}]
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Veolia – Crédit Sébastien Jarry
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