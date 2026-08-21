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Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet, Usine de decarbonatation de l’eau de Montcornet, Montcornet

samedi 19 septembre 2026 · Usine de decarbonatation de l'eau de Montcornet · Montcornet

Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet, Usine de decarbonatation de l’eau de Montcornet, Montcornet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Usine de decarbonatation de l'eau de Montcornet
Adresse
rue du calvaire, montcornet
Ville
02340 Montcornet
Département
Aisne
Tarif
Visite limitée à 10 personnes par session

Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 Usine de decarbonatation de l’eau de Montcornet Aisne

Visite limitée à 10 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

De l’eau adoucie pour tous au robinet ! Ici, grâce à un équipement novateur, le Syndicat produit une eau de grande qualité pour les habitants. A découvrir en même temps que le fonctionnement d’une unité de production d’eau.

Usine de decarbonatation de l’eau de Montcornet rue du calvaire, montcornet Montcornet 02340 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/dbzpbw »}]
De l’eau adoucie pour tous au robinet ! Ici, grâce à un équipement novateur, le Syndicat produit une eau de grande qualité pour les habitants. A découvrir en même temps que le fonctionnement d’une de…

Veolia – Crédit Sébastien Jarry

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