Visite de Maison Blanche, Maison blanche, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Visite de Maison Blanche 19 et 20 septembre Maison blanche Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Elie Halévy a fait construire la Maison Blanche en 1911 dans le domaine de Haute-Maison, propriété de son père, Ludovic Halévy, homme de lettres du XIXe siècle.

En visitant la bibliothèque, entrez dans l’univers de cet intellectuel du XXe siècle.

Maison blanche Rue Ludovic-Halévy 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Construite en 1911 dans les dépendances de la Haute Maison (actuelle Mairie de Sucy), la Maison Blanche a abrité Élie et Florence Halévy. C’est dans ce lieu qu’Élie a réalisé l’essentiel de son œuvre historique portant sur l’histoire du socialisme et de l’Angleterre au XIXe siècle. Accès par le parc

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