Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Bureau d’information touristique de Mornac Mornac-sur-Seudre

Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

plus de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-10 2026-08-07 2026-09-04

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France , Mornac-sur-Seudre nous délivre toute son histoire de l’ancienne cité fortifié, cœur d’un commerce maritime autrefois florissant.

.

Bureau d’information touristique de Mornac 5 route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Listed as one of France’s Most Beautiful Villages , Mornac-sur-Seudre reveals its entire history: from the ancient fortified town at the heart of a once-thriving maritime trade.

L’événement Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique