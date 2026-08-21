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Visite de musée – Escolo de la Mar, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Musée provençal de l'Escolo de la Mar · Marseille

Visite de musée – Escolo de la Mar, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée provençal de l'Escolo de la Mar
Adresse
14 rue de Lodi 13006 Marseille
Ville
13006 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Visite de musée – Escolo de la Mar 19 et 20 septembre Musée provençal de l’Escolo de la Mar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée du musée montrant la vie d’autrefois à travers ses costumes et ses outils.

Musée provençal de l’Escolo de la Mar 14 rue de Lodi 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0625289432 http://escolodelamar.jimdo.free [{« type »: « email », « value »: « escolodelamar@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 25 28 94 32 »}] Musée des us et traditions marseillaises et provençales fin du 19ème siècle Métro sortir cours Julien ou bus 74
Visite commentée du musée montrant la vie d’autrefois à travers ses costumes et ses outils.

©Escolo de la mar

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