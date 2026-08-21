Visite de musée – Escolo de la Mar, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Musée provençal de l'Escolo de la Mar · Marseille

Informations pratiques

Visite de musée – Escolo de la Mar 19 et 20 septembre Musée provençal de l’Escolo de la Mar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée du musée montrant la vie d’autrefois à travers ses costumes et ses outils.

Musée provençal de l’Escolo de la Mar 14 rue de Lodi 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0625289432 http://escolodelamar.jimdo.free [{« type »: « email », « value »: « escolodelamar@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 25 28 94 32 »}] Musée des us et traditions marseillaises et provençales fin du 19ème siècle Métro sortir cours Julien ou bus 74

Visite commentée du musée montrant la vie d’autrefois à travers ses costumes et ses outils.

©Escolo de la mar