Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Visite de quartier

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-10-18

L’association des Amis du Musée et d’ Histoire vous propose une visite de quartiers avec Romain Boisseau: Collégiale, Hôtel de Ville et place de la Nation. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 amisdumah@gmail.com

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English : Visite de quartier

L’événement Visite de quartier Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin