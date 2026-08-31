Visite de quartier Saint-Yrieix-la-Perche
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Visite de quartier
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18 16:00:00
Date(s) :
2026-10-18
L’association des Amis du Musée et d’ Histoire vous propose une visite de quartiers avec Romain Boisseau: Collégiale, Hôtel de Ville et place de la Nation. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 amisdumah@gmail.com
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English : Visite de quartier
L’événement Visite de quartier Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin
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