Visite de Vonnas et des établissements Blanc Rue de la Grenette Vonnas

jeudi 16 juillet 2026 · Rue de la Grenette · Vonnas

Informations pratiques

Vonnas

Visite de Vonnas et des établissements Blanc

Rue de la Grenette Centre Saint-Martin Vonnas Ain

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

6-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez le village et les bâtiments témoignant de son passé. Vous visiterez aussi le restaurant étoilé de Georges Blanc.

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Rue de la Grenette Centre Saint-Martin Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Discover the village and the buildings that bear witness to its past. You’ll also visit Georges Blanc’s Michelin-starred restaurant.

L’événement Visite de Vonnas et des établissements Blanc Vonnas a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle