Visite de Vonnas et des établissements Blanc Rue de la Grenette Vonnas
jeudi 16 juillet 2026 · Rue de la Grenette · Vonnas
Informations pratiques
Vonnas
Visite de Vonnas et des établissements Blanc
Rue de la Grenette Centre Saint-Martin Vonnas Ain
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
6-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Découvrez le village et les bâtiments témoignant de son passé. Vous visiterez aussi le restaurant étoilé de Georges Blanc.
.
Rue de la Grenette Centre Saint-Martin Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the village and the buildings that bear witness to its past. You’ll also visit Georges Blanc’s Michelin-starred restaurant.
L’événement Visite de Vonnas et des établissements Blanc Vonnas a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Vonnas (Ain)
- Visite mémoire de Vonnas 12 juin 1944 Vonnas 21 juillet 2026
- Marchée nocturne Vonnas 24 juillet 2026
- Pro Brass 30ème Festival Cuivres en Dombes Vonnas 25 juillet 2026