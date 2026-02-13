Visite décalée, Jardin du clos Poincaré, Sampigny

Visite décalée 6 et 7 juin Jardin du clos Poincaré Meuse

A travers ses secrets historiques, architecturaux et légendaires, Ludovic Füchtelkeit vous fait découvrir le Musée Raymond Poincaré et son parc comme vous ne les avez jamais vus ! (même en regardant bien…)

Spécialiste en tous domaines, cet érudit au sous-pull jaune indémodable est l’auteur d’un discours ininterrompu depuis sa naissance, et se fera un plaisir de répondre, à l’occasion de cet anniversaire, à toutes les questions que vous ne vous êtes jamais posées.

Jardin du clos Poincaré Musée Raymond Poincaré, 6-12 rue du Château 55300 Sampigny, Meuse, Grand Est Sampigny 55300 Meuse Grand Est La demeure, édifiée entre 1907 et 1913, construite en pierres de Savonnières et en briques roses, est un vaste castel néo-Louis XIII à trois niveaux placé tout en haut du terrain, ce qui lui ouvre un vaste panorama sur la vallée de la Meuse et lui fait dominer l’intégralité du jardin. Le terrain présente un fort dénivelé qui a nécessité l’implantation d’un jardin en terrasses mêlant parterres à l’italienne, constructions pittoresques et essences de l’École de Nancy qui ornent aussi les vitraux de la maison. Des influences du style balnéaire des XIXème et XXème siècles, dans les sous-pentes des toits, sont aussi à signaler au niveau de son architecture. Le Président est resté « conservateur » dans ce choix architectural et n’a pas opté pour une demeure art nouveau …

La demeure abrite depuis juillet 1986 le Musée départemental Raymond Poincaré.

La tempête de 1999 a provoqué la chute de grands arbres qui masquaient à l’origine la vue actuelle dégagée sur la demeure, ainsi que la majeure partie du petit bois.

Un projet global de mise en valeur du parc de Sampigny a débuté en 2010 à la suite de l’étude du paysagiste et urbaniste Marc Lechien en 2008. Accès par la départementale 964 puis rue du château – Parking gratuit près de l’entrée principale.

