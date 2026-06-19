Visite découverte de la collection égyptienne Châteaudun
Visite découverte de la collection égyptienne Châteaudun samedi 8 août 2026.
Châteaudun
Visite découverte de la collection égyptienne
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 15:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Grâce aux objets découverts par Emile Amélineau, en Egypte à Abydos et aux momies présentées, la vie quotidienne et les pratiques religieuses et funéraires des égyptiens vous seront présentées.
A partir de 8 ans.
Tarif d’entrée habituel du musée. .
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr
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English :
Thanks to the objects discovered by Emile Amélineau in Abydos, Egypt, and the mummies on display, you’ll be introduced to the daily life and religious and funerary practices of the Egyptians.
L’événement Visite découverte de la collection égyptienne Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN
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