Visite découverte de la MÉCA, Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux

Informations pratiques

Visite découverte de la MÉCA Vendredi 16 octobre, 09h30, 10h45, 13h00, 14h15, 15h30 Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Gironde

Possibilité d’accueillir en simultané 2 groupes de 30 élèves max. sur chaque créneau horaire. Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T09:30:00+02:00 – 2026-10-16T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T15:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:30:00+02:00

Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA (Fonds Régional d’Art Contemporain) et la Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC) du rectorat de Bordeaux proposent une visite architecturale gratuite du bâtiment de la MÉCA, à l’attention des élèves des 1er et 2nd degrés, le vendredi 16 octobre 2026.

Venez découvrir une architecture remarquable qui se situe dans un quartier en pleine mutation et qui accueille trois agences culturelles régionales, dont le Frac MÉCA !

La MÉCA, inauguré en 2019 et conçu par BIG, l’agence d’architecture danoise de Bjarke Ingels, est implantée sur les berges de la Garonne, sur le site des anciens abattoirs à l’extrémité de la Halle Boca à Bordeaux. Cet édifice est un signal urbain audacieux de 18 000 m², 120 mètres de long et 37 mètres de haut.

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Programme : Lors de ce parcours, vous explorerez les espaces communs de la MÉCA ainsi que son extérieur et le 1% artistique réalisé par Benoît Maire, pour finir par le 5e étage où se trouve une terrasse panoramique.

Type de public : À partir du CP et jusqu’au lycée.

Durée de la visite : 1 heure

Créneaux des visites : 9h30 ; 10h45 ; 13h00 ; 14h15 ; 15h30

Conditions d’accueil : Possibilité d’accueillir en simultané 2 groupes de 30 élèves maximum sur chaque créneau horaire.

Rendez-vous devant le Frac MÉCA, 5 parvis Corto Maltese, 33800 Bordeaux

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Renseignements et réservation auprès de Patrick Bosc, conseiller à l’action culturelle du rectorat de Bordeaux et professeur relais au Frac MÉCA : patrick.bosc@ac-bordeaux.fr

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 5 parvis Corto Maltese 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine + 33 (0)5 47 30 34 67 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/ https://www.instagram.com/fracmeca/ [{« type »: « email », « value »: « patrick.bosc@ac-bordeaux.fr »}] Attaché à sa mission première qu’est la constitution d’une collection d’art contemporain, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA a rassemblé au cours de ces 40 dernières années un patrimoine vivant et représentatif des formes et expressions contemporaines les plus variées (peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation…) et conserve aujourd’hui plus de mille six cent œuvres. Les deux entrées de la MÉCA se situent niveau rue, dans le renfoncement du bâtiment, entre les escaliers.

Tram Ligne C, D et F : arrêt Sainte-Croix ou arrêt gare Saint-Jean (arrêts à 10 min à pied de la MÉCA)

Bus : Lignes G, 1, 31, 35, arrêt « MÉCA » ; Lignes G, 1, 9, 20, 31, 35, arrêt « Gare Saint Jean »

À pied : À 10 minutes de la gare Saint-Jean

Le Vélo par TBM : Station « quai de Paludate »

Parkings : parking Descas Burdeos, parking Parcub Paludate Saint Jean, parking ZenPark, parking Indigo

En voiture : se garer au parking Paludate Saint-Jean à 100 mètres de la MÉCA

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA (Fonds Régional d’Art Contemporain) et la Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC) du rectorat de Bordeaux proposent une **visite architecturale gratuite …

© Antoine Fouchard